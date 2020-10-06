В Тяжинском округе подведены итоги кулинарного онлайн-конкурса

Снег и гололедица ожидаются в Кузбассе в ближайшие дни По словам синоптиков, в ночь на вторник в Кузбассе температура воздуха упадет до -5 градусов, а...

Очевидцы сообщили о новом очаге подземного пожара под Новокузнецком Кузбассовцы сообщили о вырывающихся из-под земли клубах белого дыма недалеко от жилого дома под...

Кемеровчанам на голову может упасть потолок В Кемерове многоквартирный дом не хотят признавать аварийным. Об это кемеровчане рассказали в...