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В Тяжинском округе подведены итоги кулинарного онлайн-конкурса

Состязание кулинаров среди получателей социальных услуг на дому организовали специалисты Тяжинского центра социального обслуживания населения.
В онлайн-конкурсе «Волшебный погребок» приняли участие 4 ветерана. Вооружившись энтузиазмом, опытом и знаниями каждый из них с вдохновением рассказывал о своем рецепте и этапах приготовления оригинального блюда.
По итогам онлайн-голосования в социальной сети рецепт Галины Константиновны Матюниной - «Огурцы без кожуры», набрал наибольшее количество голосов. Все конкурсанты получили дипломы и памятные сувениры.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/10/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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