В Тяжинском округе подвели итоги летней оздоровительной кампании

Организованными формами отдыха были охвачены 803 ребенка. В пришкольных лагерях дневного пребывания (смены в 21 день) в 6 учреждениях (Тисульская, Листвянская, Новоподзорновская, Тяжинская СШ № 2, Итатская средняя школа, Итатская коррекционная школа) отдохнуло 390 детей.

На базе Листвянской, Тисульской и Новоподзорновской школ проведены тематические смены в рамках центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста».

На базе загородного оздоровительного лагеря «Олимпиец» было организовано 6 профильных смен, где отдохнули 400 детей. В этом году загородный оздоровительный лагерь «Олимпиец» участвовал в программе «Детский кешбэк», предусматривающей 50 % возврата денежных средств от стоимости путевки. На сегодняшний день это более 30 тыс. рублей.

На базе детского оздоровительно-образовательного профильного центра «Сибирская сказка» отдохнули 10 детей. В областной профильной смене актива детско-юношеских организаций Кузбасса «Республика Беспокойных Сердец» приняли участие 3 ребенка.

Малозатратными формами отдыха на базе Тяжинского центра дополнительного образования и Итатского детско-юношеского центра охвачены более 1300 детей. Работали спортивные площадки с охватом 812 детей, экскурсии посетили 460 детей, в мероприятиях досуговой деятельности приняли участие 1707 ребят, с 510 детьми были проведены профилактические мероприятия. В различных видах туристических походов приняли участие 135 детей.

Особое внимание в летний период уделялось вопросам организации временного трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном положении – это дети из малообеспеченных, многодетных семей, а также подростки, состоящие на различных видах учета. В летний период 2022 года на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних действовала подростковая трудовая бригада. Организованы 6 трудовых сезонов. Всего в период летних каникул здесь было трудоустроено 192 подростка в возрасте от 14 до 17 лет. Ребята занимались уборкой, благоустройством и озеленением территорий городских и сельских поселений Тяжинского округа. За свой труд они получили заработную плату. Подростки расширили круг общения, приобрели первые профессиональные навыки.