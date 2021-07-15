В Тяжинском округе подвели итоги сдачи школьниками ЕГЭ

Улучшились результаты по математике профильного уровня, биологии, химии, физике, истории и обществознанию. Снизился средний балл по русскому языку, географии, информатике, английскому языку и литературе.

Средний балл по русскому языку по округу составляет 69, в 2020 году – 73. Высокий балл (более 90) набрали 10 выпускников: Тяжинская СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова – 3 человека; Тяжинская СШ №2 – 4 человека; Итатская СШ – 3 человека.

В экзамене по математике профильного уровня средний тестовый балл составил – 54, в 2020 году – 52. Самый высокий балл по району – 99, набрала выпускница ТСШ № 2 Юлия Лесина.

Одним из наиболее популярных предметов по выбору в округе неизменно остаётся обществознание. Здесь средний тестовый балл ЕГЭ составляет – 61, что выше, чем в 2020 году – 50. Самый высокий балл по району – 99, набрала выпускница ТСШ № 2 Юлия Лесина. Всего выпускников получивших более 90 баллов – 4 человека.

Количество высокобалльников (получивших 90-99 баллов ЕГЭ) – 11 человек (14,5%). Аттестаты о среднем общем образовании получили 76 выпускников 2021 года, из них с отличием 17.

Федеральными золотыми медалями «За особые успехи в учении» награждены 13 выпускников, золотым знаком «Отличник Кузбасса» – 14 выпускников и серебряным знаком «Отличник Кузбасса» – 2 выпускника.