В Тяжинском округе подвели итоги уходящего года

Глава муниципалитета Виктор Ефремович Серебров принял участие в работе 47-й сессии Совета народных депутатов. Кроме депутатского корпуса, в заседании приняли участие местные жители, начальники управлений, руководители учреждений и предприятий, начальники территориальных отделов, представители общественных организаций.

Глава Тяжинского муниципального округа В. Е. Серебров обратился к депутатам и другим участникам совещания с бюджетным посланием на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также представил отчет о деятельности администрации округа за 2022 год.

Численность населения в округе на 1 января 2022 года составляла 20 тыс. 636 человек. В том числе – городское население 12 тыс. 300 человек и 8 тыс. 300 человек – сельское население. Демографическая ситуация остается сложной. Численность населения продолжает снижаться.

Общий оборот предприятий и организаций округа (без субъектов малого предпринимательства) составил 1,2 млрд. рублей, или 18 % к уровню 2021 года. Значительное снижение обусловлено тем, что основным перерабатывающим предприятием общества с ограниченной ответственностью «Итатский нефтеперерабатывающий завод» производство нефтепродуктов остановлено, отгрузка практически не производилась. Увеличение объема производства на «Кузбассконсервмолоко» к уровню 9 месяцев 2021 года составляет 25,6 %. Производство основного вида продукции – продукты молочные сгущенные сохранилось на уровне 2021 года.

В сельскохозяйственной отрасли рост объемов производства продукции составил 111,5 % к уровню прошлого года. Валовое производство зерна – 46,4 тыс. тонн в амбарном весе. Урожайность зерновых культур – 25 центнеров с гектара, технических – 24 ц/га. Проведено сортообновление на площади более 1,5 тыс. гектаров. Введено в оборот 2 тысячи гектаров пашни. Сегодня в округе 48,6 тыс. гектаров пахотных земель. В животноводстве в текущем году ожидается валовое производство молока 6,7 тыс. тонн (с небольшим плюсом к прошлому году). Объем инвестиций в отрасль – более 160 млн рублей. Эти средства направлены на приобретение новой техники.

В округе зарегистрировано 40 малых предприятий - юридических лиц и 291 индивидуальный предприниматель. Общий оборот малого и среднего предпринимательства оценивается в 1,5 млрд. рублей. Основными видами деятельности в малом предпринимательстве являются торговля, сельхозпроизводство и оказание услуг, но возрастает доля производственных и перерабатывающих предприятий. Численность работающих в малом бизнесе, включая предпринимателей, составляет более 1400 человек. За 10 месяцев 2022 года в малом бизнесе создано более 90 новых рабочих мест.

Общий объем инвестиций в экономику округа за 9 месяцев 2022 года составил 380 млн. рублей, или 75 % к аналогичному периоду 2021 года.

В 2022 году в поселке Тяжинский начато строительство четырехэтажного 32-квартирного жилого дома по улице Луговая, 46 Б. Сформированы и отведены участки под строительство двух 36-квартирных жилых домов по улице Чехова, 35 и 37; выполняется привязка МКД к земельным участкам. Начало проведения строительных работ в 2023 году. Ввод многоквартирных домов в 2023-2024 годах жилой площадью 3498,4 квадратных метров снизит на 50 % потребность в жилищном фонде социального использования. По состоянию на 1 октября по Тяжинскому округу введено жилых домов площадью: 1327 кв. метров, ожидаемый объем ввода за 2022 год – 1800 кв. метров. За счет собственных средств населением построено жилых домов площадью 1093 кв. метров.

Объем розничного товарооборота за 9 месяцев 2022 года составил 1,75 млрд. рублей, что к уровню 2021 года в сопоставимых ценах составляет 97 %. Оборот общественного питания в сопоставимых ценах сохранился на уровне 2021 года и составил 37,1 млн рублей.

Уровень среднемесячной заработной платы одного работающего (без субъектов малого и среднего бизнеса) за 6 месяцев 2021 года по округу достиг 37 тысячи 801 рублей (темп роста к прошлому году 111,7 %). На сегодня зарегистрировано 225 безработных граждан, уровень безработицы – 2,33%. Организовано участие в общественных работах 189 человек.

Общий объем финансирования сферы жилищно-коммунального хозяйства в этом году более 110 млн. рублей. На финансовое оздоровление предприятий ЖКХ в 2022 году выделено 54 млн. рублей. Средства были направлены по погашение задолженности по налогам и сборам, за потребленную электроэнергию и уголь. На подготовку к осенне-зимнему периоду 2022/23 годов выделено более 56 млн. рублей.

В текущем году на развитие дорожного хозяйства направлено более 35 миллионов рублей. Выполнен текущий ремонт 4 км асфальтобетонного покрытия. Отсыпано щебнем свыше 13 км дорог.

В ходе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД в 2022 году отремонтировано 13 кровель, работа по двум контрактам перенесена на весенний период 2023 года. Сумма затрат – 13 млн рублей. За счет средств, собранных за наем муниципального жилищного фонда в 2022 году проведен текущий ремонт 12 объектов на сумму 2 млн. 30 тыс. рублей.

В поселке Тяжинский благоустроены 3 дворовые территории и 1 общественное пространство. В рамках областной программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива» реализовано 5 проектов по благоустройству сел округа. Это 4 детских игровых и спортивных площадки в деревне Георгиевка, селах Преображенка и Новопокровка, поселке Валерьяновка. Благоустроено одно место захоронения в селе Новоподзорново.

По энергосервисному контракту на территории округа заменили 18 опор и 5,5 км провода. Дополнительно установили 1257 светодиодных ламп. В рамках областной программы в округе установлено 13 светофоров Т7, смонтировано 1300 метров пешеходных ограждений, проложено 6,2 километров тротуаров на сумму 32,5 млн. рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Социальная защита населения Тяжинского муниципального округа» составил 210 млн. рублей. В целях повышения рождаемости в рамках национального проекта «Демография» реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Общая сумма выделенных и освоенных средств 99 млн. рублей. Оказана материальная помощь из средств местного бюджета 490 гражданам на сумму более 4 млн. рублей. 87 семей получили благотворительный уголь, на сумму 483,7 тыс. рублей. Заключено 178 социальных контрактов на сумму 31 млн. рублей.

Социальные услуги на дому и в отделении дневного пребывания предоставляются Центром социального обслуживания населения. Обслужено 685 граждан пожилого возраста и инвалидов. Учреждением реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. В систему включены 117 человек. Введено 3 ставки сиделки. На оплату труда дополнительно выделено 1,8 млн. рублей. Открыта «Школа ухода», дооснащён пункт проката технических средств реабилитации. Приобретено оборудование на сумму 514 тыс. рублей.

Услуги социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» получили 3 тыс. 712 человек. Процессами реабилитации охвачены 429 детей из них 33 ребенка с ограниченными физическими и умственными возможностями. В период летних каникул в округе были организованы подростковые трудовые бригады с общим охватом 206 человек, что составляет 40 % от общей численности несовершеннолетних в округе в возрасте от 14 до 18 лет.

Были проведены благотворительные акции. Овощную продукцию получили 47 человек с ограниченными возможностями. Оказана безвозмездная помощь по обеспечению продуктовыми наборами 47 семьям с детьми. В результате пожаров, произошедших в населенных пунктах округа 7 мая 2022 года, за помощью обратилось 146 семей, 349 человек. Оказана экстренная адресная материальная помощь на первоочередные нужды в размере 100 тыс. рублей – 127 семьям, за утраченное имущество в размере 100 тыс. рублей – 277 человек, 1 человек получил единовременное пособие на погибшего в размере 1 млн. рублей и по 333,3 тыс. рублей – 3 человека. Материальная помощь из местного бюджета в размере 10 тыс. рублей оказана 127 семьям. Адресная помощь из Фонда помощи при пожарах выплачена 284 семьям. Выплату за утраченных сельскохозяйственных животных получили 13 человек. Гражданам, лишившимся жилых помещений, выдано 116 сертификатов на получение социальной выплаты. Приобрели жилье – 105 семей, планируют приобрести – 11 семей, восстанавливают право через суд – 2 человека.

Система образования Тяжинского округа включает в себя 34 муниципальных образовательных организации. В школах обучаются 2722 ученика, 750 детей посещают детсады, более 800 детей занимаются в различных секциях и кружках. Бюджет муниципальной программы «Развитие системы образования на 2022-2024 годы» в текущем году составил более 870 млн. рублей. Для формирования условий, соответствующих требованиям СанПиН, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных объектов, за счет средств местного бюджета в 2022 году было направлено более 44 млн рублей.

Заменены все окна в двух детских садах – в Староурюпском и Новоподзорновском и трех школах: Кубитетской, Ступишинской и Тисульской. В Итатской коррекционной школе заменены окна на пищеблоке. Завершен капитальный ремонт столовой в Листвянской средней школе (на сумму 5,3 млн. рублей). По региональному проекту в этой школе пищеблок оснащен новым современным технологическим оборудованием, мебелью и посудой почти на 3 млн. 300 тыс. рублей. Отремонтированы кровли Нововосточной и Ступишинской школ. В здании школы села Преображенка установлены новые теплые туалеты. Проведен ремонт отопления в Тяжинской СШ № 1, Тисульской и Листвянской школах. В Кубитетском детском саду проводится ремонт и укрепление кирпичной стены здания.

В 11 учреждениях установлена АПС (16,5 млн рублей). На базе Нововосточной школы создана и оборудована спортивная площадка ГТО. На базе Кубитетской школы создан центр «Точка роста». Оборудованы два современных кабинета химии и физики. Это уже пятый центр в Тяжинском округе. В Листвянской школе созданы новые места для реализации дополнительных программ. Приобретено различное оборудование для их реализации. В эту же школу и Ступишинскую поставлено современное компьютерное оборудование. В округе 1070 детей начальных классов ежедневно получают горячий обед или завтрак, стоимость которого составляет 75 рублей. Ежедневно в 10 школах 18 школьных автобусов из 31 населенного пункта округа подвозят более 400 детей. Ежегодно из местного бюджета расходуются более 4,7 млн рублей на содержание транспорта и ГСМ.

Продолжается строительство модульных ФАПов. В этом году открыли 3 фельдшерско-акушерских пункта в поселке Нововосточный, деревнях Старый Тяжин и Георгиевка. Еще один после капительного ремонта в поселке Листвянка. На следующий год в планах открытие еще четырех: в деревне Акимо-Анненка, селах Кубитет и Новоподзорново и после капремонта в селе Ступишино. Лечебные учреждения получили 5 новых автомобилей – 1 УАЗ Патриот и 4 УАЗ-452. Остается нерешенным кадровый вопрос. Сегодня вакантны 18 ставок врачей и 26 ставок среднего медперсонала. Проводится работа по привлечению кадров. За этот год пришел врач кардиолог и 4 фельдшера – на скорую помощь, в Итатскую участковую больницу и ФАП в деревне Тяжино-Вершинка. В подразделениях больницы на сегодня трудятся 25 медработников, которые уже получили денежные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По целевому направлению от Тяжинской больницы учатся 13 человек.

В округе действует 55 учреждений культуры. Фактические расходы местного бюджета на реализацию программы развития культуры за 10 месяцев составили более 185 млн. рублей. Средняя заработная плата работников культуры составила 42628 рублей (или 97,2 % от планового значения). Поступления от оказания платных услуг учреждениями культуры за 10 месяцев составили 3 млн. 684 тыс. рублей. За счет этих средств учреждениями культуры оплачивались хозяйственные расходы, приобретались строительные материалы, сценические костюмы. На модернизацию учреждений культуры направлено более 13 миллионов рублей. В результате преобразили 8 учреждений культуры. Благодаря участию в федеральном проекте «Культура малой Родины» в направлении «Местный Дом культуры» Преображенский СДК получил вторую жизнь. Выполнен текущий ремонт зрительного зала, фойе, рабочих кабинетов, обновлено оборудование, кресла и другое.

Выполнен капитальный ремонт Нововосточного СДК, где отремонтированы кровля, фасад и отмостка здания, входная зона, заменены окна. СДК вошел в федеральный партийный проект «Единой России» «Культура малой Родины» на 2023 год. В Итатском Доме культуры произведен ремонт фойе первого этажа, входной зоны и крыльца, проведены электромонтажные работы в зрительном зале. Внутренние работы и замену окон провели в Листвянском СДК.

Выполнен комплекс строительных и отделочных работ в Кубитетском СДК. Капитально отремонтирована кровля в Новопокровском СДК. В ДК «Юбилейный» поселка Тяжинский отремонтирован хореографический и малый зал. В детской художественной школе привели в порядок входную зону, приобрели учебные парты и мольберты. В учреждениях культуры установлены 6 узлов учета тепловой энергии. Проведены внутренние ремонтные работы в котельной Новоподзорновского СДК. Итатский ГДК стал победителем конкурса «Лучшие сельские муниципальные учреждения культуры Кузбасса» и получил субсидию в размере более 100 тысяч рублей на улучшение материальной базы, за счет чего приобретена новая техника.

Учащиеся детской школы искусств № 31 и художественной школы № 13 стали победителями в 28 конкурсах самого высокого уровня, а творческие коллективы художественной самодеятельности округа стали победителями в 22 конкурсах. Округ активно включился в программу «Пушкинская карта». К 100-летию со дня рождения Героя Кузбасса Н. И. Масалова в округе проведено более 300 мероприятий.