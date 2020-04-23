В Тяжинском округе получатели соцуслуг присоединились к акции «Голубь мира»

В условиях режима самоизоляции пожилые люди совместно с соцработниками центра социального обслуживания населения вырезают из белого бумажного листа голубя и приклеивают его на окно своего дома. Тем самым ветераны отдают дань памяти фронтовикам и труженикам тыла, не щадившим себя во имя Победы в Великой Отечественной войне.
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