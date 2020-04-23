В Тяжинском округе получатели соцуслуг присоединились к акции «Голубь мира»

Сбежавший от врачей кузбассовец заразил жену коронавирусом Один из жителей Новокузнецкого района заболел коронавирусом. Однако лечиться он не стал, а сбежал...

Врач рассказал о состоянии ребёнка с коронавирусом в Новокузнецке Стало известно, как переносит коронавирус ребёнок, который находится в больнице Новокузнецка. Об...

Кемеровские парки и скверы обрабатывают от клещей На сегодняшний день от клещей уже обработана территория парка Жукова. Также обработка будет...