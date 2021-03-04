В Тяжинском округе продолжает действовать передвижная книжная выставка

В Кузбассе отменили ряд ограничений по коронавирусу Covid-19 Как стало известно EVO-RUS.COM со ссылкой на собственный источник, жителям Кемеровской области...

Владимир Путин поручил до конца марта утвердить программу развития Кузбасса Сегодня, 3 марта, на совещании по вопросам развития угольной отрасли президент России Владимир...

Горнорабочий из Кузбасса приговорен к 4 годам за пропаганду терроризма Первый Восточный окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего...