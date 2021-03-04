В Тяжинском округе продолжает действовать передвижная книжная выставка

Выставка «Читаем всей семьей!» организована отделом комплектования Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Николая Ивановича Масалова.
Главная цель – в условиях недостаточного поступления новой литературы предоставить возможность сельским жителям познакомиться с новыми книгами из фондов Тяжинской центральной окружной и детской библиотек.
На встрече с читателями Валерьяновской сельской библиотеки, главный библиотекарь Тяжинской ЦОБ имени Н. И. Масалова Елена Владимировна Назарова и библиограф Тяжинской центральной детской библиотеки Галина Ивановна Леонтьева провели книжные обзоры для взрослых и детей, рассказали читателям об информационных услугах библиотеки.
Передвижная книжная выставка продолжит работу в сельских библиотеках округа в течение года.
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