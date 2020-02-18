В Тяжинском округе продолжает работу передвижная книжная выставка «Читаем всей семьей!»

В Новокузнецке наконец-то отремонтирую 90-летнюю школу Не стоит говорить о том, что ремонт является долгожданным. при чём не только для нынешних учеников...

Появится ли в Новокузнецке новая поликлиника Много говорили о проблемах медицины. В 2019 году закрыли одну из двух поликлиник, больницу № 11...

Сергей Цивилев рассказал о развитии спорта в Кузбассе Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Они обсудили...