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В Тяжинском округе продолжает работу передвижная книжная выставка «Читаем всей семьей!»

На этот раз выставка прошла в Ново-Преображенской сельской библиотеке. Открыла передвижную книжную выставку заведующая отделом комплектования центральной районной библиотеки Лариса Викторовна Корнелюк. Главный библиотекарь Елена Владимировна Назарова и библиограф Тяжинской центральной детской библиотеки Галина Ивановна Леонтьева провели книжные обзоры для взрослых и детей.
Проект начал действовать в октябре 2019 года в библиотеке поселка Октябрьский. Выставка организована отделом комплектования Тяжинской центральной районной библиотеки имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова.
Главная цель – в условиях недостаточного поступления новой литературы предоставить возможность сельским жителям познакомиться с новыми книгами из фондов Тяжинских центральной районной и детской библиотек.
Передвижная книжная выставка продолжит работу в сельских библиотеках округа в течение года.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/02/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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