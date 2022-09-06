В Тяжинском округе продолжается дорожный ремонт

Работы осуществляются за счет средств субсидий областного бюджета. В этом году выполняются работы по текущему ремонту в асфальтобетонном исполнении 1,789 км муниципальных дорог. Уже заасфальтированы участки разворотной площадки улицы Стройгородок поселка Листвянка, переулок Ленина, улица Восточная от примыкания к улице Чапаева до дома 4-1 в поселке Тяжинский, Мелиораторов, Гагарина в поселке Итатский, улица Кирова в селе Ступишино, улица Новая в деревне Акимо-Анненка.

В настоящее время выполняются работы по укладке завершающего слоя асфальтобетонного покрытия в селе Преображенка по улице Октябрьская. Далее запланировано приступить к асфальтированию улицы Чехова в поселке Тяжинский.