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В Тяжинском округе продолжается работа над проектом по оцифровке видеозаписей прошлых лет

С 2020 года онлайн-проект реализуется при поддержке Тяжинского отделения Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
На официальном сайте центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности учреждения (директор Елена Николаевна Архипова) (http://cntikdd.ucoz.net/) в разделе «Архив видеозаписей» (http://cntikdd.ucoz.net/index/kulturanadom/0-52) все желающие могут, не выходя из дома познакомиться с видеозаписями культурных мероприятий 1990-2000-х годов.
Это фестивали, конкурсы, концертные программы, праздники и многое другое. Раньше для того, чтобы посмотреть эти видеозаписи, нужно было посетить центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Сейчас они доступны в онлайн-режиме.
Организатор проекта «Тяжинский видеоархив», член Союза журналистов России Олег Викторович Костюнин отметил, что на сегодняшний день оцифрованы и опубликованы 63 видеозаписи. Работа по сохранению культурного наследия продолжается.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/09/2022
Культура
Тяжин

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