В Тяжинском округе продолжается работа по проекту «Лето с доставкой на дом»

В реализации всекузбасского проекта принимают активное участие работники Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
В Акимо-Анненском и Листвянском СДК прошел конкурс рисунков «Лето моей мечты». В Чулымском СДК состоялся бильярдный турнир. В Преображенском СДК для детей провели интеллектуальные игры, в Борисоглебском секторе Нововосточного СДК – развлекательную программу «Играем в сказку», в Георгиевском секторе Даниловского СДК – игровую программу «Волшебный мир детства», в Кубитетском СДК – спортивную эстафету.
В Новомарьинском секторе Итатского ГДК прошли мастер-класс по изготовлению ромашек из бумаги и спортивная программа «Мой веселый, звонкий мяч». В Новоподзорновском СДК ребятишки пришли на мастер-класс по изготовлению цветочных венков и приняли участие в спортивной программе «С друзьями в лето».
В Почаевском секторе Октябрьского СДК прошел мастер-класс по созданию поделок из соленого теста, в Даниловском СДК – мастер-класс «Цветы из гофротрубочек», в Тисульском СДК – мастер-класс по изготовлению арбалета, в Итатском ГДК – мастер-класс по плетению венков из цветов.
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