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В Тяжинском округе продолжается работа по проекту «Лето с доставкой на дом»

Работники Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности активно участвуют в реализации всекузбасского проекта. В Тяжиновершинском СДК прошла викторина «Мир животных», в Даниловском СДК – танцевальный флешмоб «Помогатор», в Акимо-Анненском СДК – спортивные игры на свежем воздухе «По дорожке на одной ножке», в Кубитетском СДК – игровая программа «Веселая ракетка», в Малопичугинском СДК – квест «В поисках клада», в Новопреображенском секторе Старо-Урюпского СДК – мастер-класс «Волшебное превращение бумаги».
В Листвянском СДК открылась выставка работ декоративно-прикладного искусства. Для ребятишек здесь провели игровую программу «Жизнь без вредных привычек». В Почаевском секторе Октябрьского СДК прошли викторина «Земля - наш общий дом» и мастер-класс по рисованию на тему: «Берегите лес». В Новоподзорновском СДК дети приняли участие в познавательной программе «Тайные загадки природы» и «веселых стартах».
В Преображенском СДК прошли игровые программы «Ловкие, умелые, сильные и смелые» и «Лето на песке», в Октябрьском СДК – мастер-класс «Изготовление кепок из газет», а также игровая программа «День рождения Гороха», в Георгиевском секторе Даниловского СДК – спортивные игры «Веселый мяч» и игра-викторина «Поляна сказок».
В рамках подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса в Итатском ГДК, прошли игры народов Кузбасса. Также дети показали свои знания в викторине «Цветочная карусель». В Тисульском СДК ребята приняли участие в мастер-классе «Изготовление воздушного змея», а также в игровых программах «В поисках клада» и «Веселый арбузник». В Чулымском СДК прошли мастер-класс «Смешные утята», бильярдный турнир, игровая программа «Приключение Всезнайки».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/08/2020
Культура
Тяжин

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