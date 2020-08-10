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В Тяжинском округе продолжается работа по проекту «Лето с доставкой на дом»

Работники центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности активно участвуют в реализации всекузбасского проекта. В Октябрьском СДК прошли детские игровые программы «Фруктовая корзина» и «Поле чудес», в Акимо-Анненском СДК – «А мы умеем так!», в Тяжиновершинском СДК – «По станциям», в Бороковском секторе Акимо-Анненского СДК – «Ни минуты покоя», в Нововосточном СДК – «Русские народные игры».
Летняя велогонка состоялась в Изындаевском секторе Новоподзорновского СДК. В Борисоглебском секторе Нововосточного СДК ребята научились играть теннис, а в Итатском ГДК – в лапту. В Новоподзорновском СДК дети приняли активное участие в спортивных соревнованиях «Спорт и я». В Даниловском СДК и Борисоглебском секторе Нововосточного СДК для ребятишек организовали игры на свежем воздухе.
В Бороковском секторе Акимо-Анненского СДК прошел информационно-познавательный час «Наш Кузбасс», в Листвянском СДК – викторина «Стану я природе другом», в Преображенском СДК – беседа «Я люблю Кузбасс» и познавательная программа «Длинная коса - девичья краса».
В Итатском ГДК ребятишкам дали мастер-класс по изготовлению поделок из колючек репейника «Лопух - растение видное, а имя обидное». В Борисоглебском секторе Нововосточного СДК ребят обучили искусству плетения браслетов, а в Новоподзорновском СДК показали, как смастерить кепку из газеты.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/08/2020
Культура
Тяжин

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