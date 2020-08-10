В Тяжинском округе продолжается работа по проекту «Лето с доставкой на дом»

Инфекционную больницу в Новокузнецке построят до конца года Строительство инфекционной больницы в Новокузнецке завершится до конца 2020 года. В ней смогут...

В Кузбассе поезд переехал лежавшего на рельсах мужчину Инцидент произошел в районе железнодорожного переезда на участке между станциями Тайга и Тайга-2....

В Кузбассе кинотеатр устроил акцию с просьбой отменить ограничения В сибирских городах набирает обороты пикет — в соцсетях публикуют фото с надписью «Я/МЫ хотим в...