В Тяжинском округе продолжается работа в рамках проекта «Школа безопасности для пожилых»

В целях предупреждения пожаров в зимний период работники центра социального обслуживания населения проводят информационные беседы по пожарной безопасности с каждым получателем соцуслуг.

Социальные работники обращают внимание ветеранов на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности. Также рассказывают о последствиях, к которым может привести неосторожное обращение с электроприборами, результатом чего становится не только значительный материальный ущерб, но нередко и гибель людей.

Кроме того, пожилым людям вручают листовки и памятки противопожарной тематики.