В Тяжинском округе продолжается реализация грантового проекта «Путешествие на поезде «Память»

В ходе очередного виртуального путешествия получатели соцуслуг на дому центра социального обслуживания населения совершив остановку на станции «Воспоминания» познакомились с историей о женщинах в военно-воздушных силах СССР в годы Великой Отечественной войны.
«Дунькин полк» - единственное подразделение, которое полностью состояло из девушек, включая технический и обслуживающий персонал. Немцы прозвали их «ночными ведьмами», потому что появлялись они неожиданно и бомбы сбрасывали очень метко. При этом девушки воевали на тихоходных фанерных самолетах.
За годы войны девушки-пилоты совершили 24 тысячи боевых вылетов, к концу Великой Отечественной войны 23 летчицы полка были удостоены звания Героя Советского Союза.
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