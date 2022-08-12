В Тяжинском округе продолжается реализация социального проекта

Проект стал победителем областного конкурса на консолидированный бюджет в номинации «Мы выбираем жизнь». В рамках социального проекта «Поколение Z - наше будущее» для подростков из трудовой бригады при социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних организовали «Веселые старты», посвященные Дню физкультурника.

Командам были предложены конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с мячами, кеглями и обручами. Все этапы состязаний проходили в напряженной борьбе. Ребята соревновались в скорости, ловкости, умении работать в команде. Участники «Веселых стартов» получили заряд бодрости и хорошего настроения.