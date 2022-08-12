Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском округе продолжается реализация социального проекта

Проект стал победителем областного конкурса на консолидированный бюджет в номинации «Мы выбираем жизнь». В рамках социального проекта «Поколение Z - наше будущее» для подростков из трудовой бригады при социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних организовали «Веселые старты», посвященные Дню физкультурника.
Командам были предложены конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с мячами, кеглями и обручами. Все этапы состязаний проходили в напряженной борьбе. Ребята соревновались в скорости, ловкости, умении работать в команде. Участники «Веселых стартов» получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Общество
Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/08/2022
Общество
Спорт
Тяжин

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus