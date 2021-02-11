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В Тяжинском округе продолжаются творческие занятия с волонтерами по изготовлению сувениров для ветеранов

В центре социального обслуживания населения добровольцы из отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума изготавливают кофейные магнитики. Ароматный сувенир – одна из последних тенденций хендмейда, оригинальный подарок на любой праздник.
Используя шаблоны в виде домиков и сердечек, ребята приклеивали на основу кофейные зерна. У каждого получился свой авторский магнитик, который станет замечательным украшением на холодильнике. В эти сувениры, сделанные своими руками, волонтеры вкладывают частичку души и тепло своих рук. Мастер-классы проходят в рамках акции «Подарок ветерану».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/02/2021
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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