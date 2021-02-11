В Тяжинском округе продолжаются творческие занятия с волонтерами по изготовлению сувениров для ветеранов

В Кемерово съезд с проспекта будет закрыт больше чем на месяц В Кемерово на целый месяц перекроют движение на участке проспекта в Центральном районе. Речь идет о...

Двое кузбассовцев с диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки Региональный оперативный штаб назвал число пациентов, скончавшихся от COVID-19, в Кемеровской...

Спутник для мониторинга лесных пожаров запустят к 300-летию Кузбасса Как пояснил ТАСС проректор по научной работе и международному сотрудничеству Кирилл Костиков,...