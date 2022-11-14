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В Тяжинском округе проходит масштабная снегоуборка

Большое количество осадков и плюсовая температура серьезно осложнили дорожную обстановку. На проезжей части и тротуарах образовались снежный покров, переходящий в тающую «кашу».
В первую очередь техника вышла на расчистку автобусных маршрутов. Особое внимание уделили освобождению от снега тротуаров. В ручном режиме расчистили остановочные павильоны и пешеходные переходы.
В этом сезоне содержанием дорог будут заниматься ИП Вакуленко, ООО «РТП», ИП «Тюлюков», КФХ «Кудринский», ИП «Бердник», ОПХ «Новопокровское» и СПК «Пичугинский». Уже заключено 12 контрактов на выполнение этих работ в срок до конца 2022 года.
Населенные пункты Тяжинского округа будут обслуживать 18 единиц техники. На 2023 год контракты планируется заключить до 25 декабря текущего года. В настоящее время составляются документы для проведения электронного аукциона.
На случай обильных снегопадов в распоряжении дорожных служб также 25 единиц специализированной техники сторонних организаций. Имеется нормативный запас противогололедных материалов.
Дорожные организации укомплектованы квалифицированными кадрами в количестве 75 человек, в том числе 18 водителей-механизаторов и 57 дорожных рабочих.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/11/2022
Общество
Тяжин

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