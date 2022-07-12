В Тяжинском округе проходит плановый ремонт дорог

По региональной программе уже начато выполнение текущего ремонта в асфальтобетонном исполнении 1,789 км муниципальных дорог.

В настоящее время Управлением по жизнеобеспечению и территориальному развитию администрации Тяжинского муниципального округа совместно с дирекцией автомобильных дорог Кузбасса проведена приемка выполненных работ (с устранением недоработок) по улице Стройгородок, в поселке Листвянка – 0, 032 км.

Подрядная организация приступила к ремонту в поселке Тяжинский по переулку Ленина, затем продолжит работы по улице Восточная от примыкания к улице Чапаева до дома 4-1, ул. Чехова (участок дороги). Запланировано продолжить ремонт дороги по улице Кирова в селе Ступишино.

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».