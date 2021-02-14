В Тяжинском округе проходят фолк-уроки

Всероссийский межведомственный культурно-образовательный проект «Народная культура для школьников» включает в себя исследовательские, просветительные и творческие мероприятия, направленные на вовлечение школьников в изучение и популяризацию многонациональной традиционной культуры Российской Федерации.
В Заринском секторе Листвянского СДК-филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности в режиме онлайн прошел мастер-класс по изготовлению куклы оберега «На здоровье».
Режиссер массовых представлений Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский Татьяна Сергеевна Тимофеева провела фолк-урок «Три великих спаса». В видеорассказе была представлена история трех Спасов – великих православных праздников августа: яблочного, орехового и медового.
В Преображенском СДК-филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Кемеровской области – Кузбасса в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Народная культура для школьников» прошёл фолк-урок, посвященный традиционным украинским песням.
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