В Тяжинском округе проходят фолк-уроки

Иван Ургант высмеял кемеровскую баню на крыше многоэтажки Телеведущий Иван Ургант в новом выпуске своего вечернего шоу высмеял кемеровскую баню на крыше...

Иван Ургант высмеял кемеровскую баню на крыше многоэтажки Телеведущий Иван Ургант в новом выпуске своего вечернего шоу высмеял кемеровскую баню на крыше...

В Кузбасс с рабочим визитом прибыл помощник президента РФ В Кемеровскую область с рабочим визитом 12 февраля 2021 года приехал помощник президента РФ Максим...