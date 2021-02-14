Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском округе проходят фолк-уроки

Всероссийский межведомственный культурно-образовательный проект «Народная культура для школьников» включает в себя исследовательские, просветительные и творческие мероприятия, направленные на вовлечение школьников в изучение и популяризацию многонациональной традиционной культуры Российской Федерации.
В Заринском секторе Листвянского СДК-филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности в режиме онлайн прошел мастер-класс по изготовлению куклы оберега «На здоровье».
Режиссер массовых представлений Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский Татьяна Сергеевна Тимофеева провела фолк-урок «Три великих спаса». В видеорассказе была представлена история трех Спасов – великих православных праздников августа: яблочного, орехового и медового.
В Преображенском СДК-филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Кемеровской области – Кузбасса в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Народная культура для школьников» прошёл фолк-урок, посвященный традиционным украинским песням.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/02/2021
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Иван Ургант высмеял кемеровскую баню на крыше многоэтажки
Телеведущий Иван Ургант в новом выпуске своего вечернего шоу высмеял кемеровскую баню на крыше...
Иван Ургант высмеял кемеровскую баню на крыше многоэтажки
Телеведущий Иван Ургант в новом выпуске своего вечернего шоу высмеял кемеровскую баню на крыше...
В Кузбасс с рабочим визитом прибыл помощник президента РФ
В Кемеровскую область с рабочим визитом 12 февраля 2021 года приехал помощник президента РФ Максим...
В Кузбасс с рабочим визитом прибыл помощник Президента РФ Максим Орешкин
Вместе с Сергеем Цивилевым Максим Орешкин посетил школу в Елыкаеве, которая была отремонтирована по...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus