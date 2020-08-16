В Тяжинском округе проходят завершающие мероприятия всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом»

В августе в Кузбассе сгорели 13 автомобилей С начала августа в Кузбассе произошло 13 автомобильных пожаров. Основная их причина — неисправность...

Карантинные меры ужесточат для предприятий Новокузнецка Власти Новокузнецка решили ужесточить карантинные меры для местных предприятий. Об этом на своей...

Один из пострадавших при обрушении на шахте в Кузбассе скончался Один из горняков, которые пострадали в результате обрушения породы на шахте «Ерунаковская-8» в...