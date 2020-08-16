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В Тяжинском округе проходят завершающие мероприятия всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом»

В реализации проекта приняли активное участие работники Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
В Акимо-Анненском СДК ребятишкам дали мастер-класс «Скоро в школу», в Изындаевском секторе Новоподзорновского СДК – «Волшебный цветок». В Новопреображенском секторе Старо-Урюпского СДК ребята приняли участие в мастер-классе «Изготовление закладок для книг». В Заринском секторе Листвянского СДК дети научились изготавливать корзинку из пластика.
В Тисульском СДК прошла развлекательная программа «Где живёт детство», в Заринском секторе Листвянского СДК – беседа «Культура Сибири», в Листвянском СДК – познавательная программа «Про знакомых и не знакомых, про зверей и насекомых», в Кубитетском СДК – развлекательная программа «День варенья», в Чулымском СДК – конкурсная программа «Угадайка» и конкурс рисунков «Лето моей мечты».
В Октябрьском СДК дети приняли активное участие в экологическом десанте и викторине «Знаешь ли, ты Кузбасс». В Почаевском секторе Октябрьского СДК прошла спортивная программа «Озорное лето», а в Чулымский СДК – соревнования «Зарница».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/08/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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