В Тяжинском округе прошел день Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества

В жилом комплексе «Кемерово-Сити» будет построена школа Школа с универсальным спортивным блоком на 170 посещений в смену площадью 16 621 м2, должна быть...

В Кузбассе подростки украли рюкзаки у игравших на площадке школьниц В Таштаголе несколько молодых людей 14 и 15 лет увидели рюкзаки игравших на детской площадке...

В Кузбассе подростки украли рюкзаки у игравших на площадке школьниц В Таштаголе несколько молодых людей 14 и 15 лет увидели рюкзаки игравших на детской площадке...