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В Тяжинском округе прошел день Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества

В Тяжинской центральной библиотеке состоялся семинар «Опыт отечественных и зарубежных библиотек по привлечению пользователей».
В его работе приняли участие заведующие сельскими библиотеками - филиалами, обслуживающими детей и молодежь. Были рассмотрены основные тенденции обслуживания детей и молодежи в России и за рубежом, представлены ресурсы областной библиотеки для детей и юношества в помощь выполнению информационных запросов юных пользователей, проанализированы источники информации о детской и молодежной литературе и представлены новые форматы интеллектуального досуга для молодых людей.

 

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kuzbassnews.ru
22/02/2020
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