В Тяжинском округе прошел День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В поселке Тяжинский состоялся митинг. Собравшиеся возложили цветы к мемориальной стеле воинов-интернационалистов. В Доме культуры «Юбилейный» окружного центра состоялось тематическое мероприятие «Гордись, Отчизна, славными сынами». На встрече присутствовали участники боевых действий в «горячих» точках. Были продемонстрированы фильмы «Хроника Афганской войны», «Чеченская война» и другие. Для присутствующих выступили театр танца «Весна» (руководитель Марина Владимировна Патрина) и участники художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный».

В актовом зале Тяжинского агропромышленного техникума состоялась музыкальная композиция «Не может быть забвения». Почетным гостем мероприятия стал ветеран вооруженных сил, участник войны в Афганистане Сергей Иванович Щербаков. Подготовили программу преподаватель истории Ирина Анатольевна Селезнева, заместитель директора по безопасности образовательного процесса Дмитрий Владимирович Цыков совместно со студентами групп 267, 268, 269, 272, т/22. Музыкальные номера подготовили участники вокальной студии «Акцент», под руководством Людмилы Олеговны Коростелевой.

Волонтеры отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума Степан Римарчук, Даниил Шевцов и Егор Дащенко очистили от снега могилу воина-интернационалиста Александра Михайловича Червова. Выпускник учебного заведения погиб в 1986 году, при исполнении воинского долга в Афганистане.

В центре национальных культур для обучающихся 6 «В» класса Тяжинской средней школы № 1 прошел урок мужества, посвященный 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дети познакомились с историческими фактами десятилетней войны, узнали имена воинов-земляков, участников локальных войн, почтили память погибших минутой молчания.

Специалисты сектора краеведения окружной библиотеки имени Н. И. Масалова провели час мужества «Души, опалённые Афганом». В Староурюпской библиотеке состоялся час героического наследия. Поговорили о причинах конфликта, о том, как развивались события, об односельчанине, воине-интернационалисте Сергее Александровиче Махневе. Узнали ребята и о подвиге гвардии старшего сержанта Александра Геннадьевича Изупова, погибшего в Афганистане. Уроженец поселка Итатский Тяжинского района служил в воздушно-десантных войсках. В учебно-медицинской роте получил воинскую специальность санинструктора. В мае 1987 года добровольцем отправился в Афганистан. Принимал участие в пяти крупных боевых операциях.

20 августа 1988 года Александр Изупов, в составе группы саперов, принял бой у города Баглан. Под обстрелом мятежников он сумел добраться до замолчавшего пулемета и огнем отбросить противника. Дождавшись помощи, стал эвакуировать с поля боя раненого десантника, но погиб от разрыва мины, прикрыв своим телом товарища. За проявленное мужество и героизм Александр Изупов был посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Также школьники познакомились с книгой «Воинское братство», в которой собрана информация о земляках-участниках локальных войн и вооруженных конфликтов.

В Итатском детско-юношеском центре прошел турнир по гиревому спорту, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.