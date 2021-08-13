В Тяжинском округе прошел объезд объектов теплового хозяйства

В рамках подготовки к новому отопительному сезону глава Тяжинского округа Виктор Ефремович Серебров посетил многоквартирный жилой дом в поселке Тяжинский по улице Коммунистическая, 5А, где был завершен капитальный ремонт тепловой сети.
В ходе объезда котельных В. Е. Серебров подчеркнул, что все подготовительные работы, связанные с отоплением, должны быть завершены в установленные сроки. Рабочие вопросы взяты главой муниципалитета под личный контроль.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Пять из шести пострадавших в результате опрокидывания микроавтобуса на автодороге Ленинск-Кузнецкий...
|
На Красном озере в Кемерове появится оборудованный пляж. Об этом сообщили в администрации города....
|
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией и пятеро...
|
По данным сейсмологов, подземные толчки природного характера зафиксированы недалеко от Ленинска —...