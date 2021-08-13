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В Тяжинском округе прошел объезд объектов теплового хозяйства

В рамках подготовки к новому отопительному сезону глава Тяжинского округа Виктор Ефремович Серебров посетил многоквартирный жилой дом в поселке Тяжинский по улице Коммунистическая, 5А, где был завершен капитальный ремонт тепловой сети.
В ходе объезда котельных В. Е. Серебров подчеркнул, что все подготовительные работы, связанные с отоплением, должны быть завершены в установленные сроки. Рабочие вопросы взяты главой муниципалитета под личный контроль.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/08/2021
Общество
Тяжин

Новости Кузбасса

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