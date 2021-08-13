В Тяжинском округе прошел объезд объектов теплового хозяйства

Пять из шести пострадавших в ДТП в Кемеровской области находятся в тяжелом состоянии Пять из шести пострадавших в результате опрокидывания микроавтобуса на автодороге Ленинск-Кузнецкий...

На Красном озере в Кемерове появится оборудованный пляж На Красном озере в Кемерове появится оборудованный пляж. Об этом сообщили в администрации города....

В Кузбассе пятеро человек за сутки умерли от коронавируса За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией и пятеро...