В Тяжинском округе прошел прием главы ко Дню сотрудника ОВД РФ

В администрации муниципалитета чествовали лучших работников Отдела МВД России по Тяжинскому муниципальному округу. С профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел поздравил глава муниципального образования Виктор Ефремович Серебров.

В этот праздничный день 13 сотрудников получили заслуженные награды: медали «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом», почетные грамоты и благодарственные письма главы округа.

В честь праздника 13 сотрудников награждены медалями МВД России «За отличие в службе», 2 сотрудника получили нагрудный знак «За отличную службу в системе МВД России 2 степени», четырем присвоено очередное специальное звание.

Праздничного настроения стражам правопорядка добавили выступления лучших творческих коллективов и вокалистов учреждений культуры.