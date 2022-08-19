В Тяжинском округе прошла акция «Первое сентября – каждому школьнику»

В этом году в ежегодной областной акции приняли участие 207 семей. Двести семей получили сертификат на сумму 5 тысяч рублей, а семь семей – по 10 тысяч рублей. Материальная помощь оказана малообеспеченным, многодетным, неполным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Таким образом, участники благотворительной акции смогли приобрести швейные, трикотажные, кожгалантерейные изделия, канцелярские принадлежности, одежду, обувь кузбасских производителей.

Также в округе ежегодно проводится акция «Помоги собраться в школу», которая финансируется за счет местного бюджета. В этой акции принимают участие около 100 семей.