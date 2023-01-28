В Тяжинском округе прошли акции, выставки и уроки, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В поселке Тяжинский на площади Победы состоялся митинг. Жители и гости окружного центра почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На митинге выступил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.

В округе прошла акция «Блокадный хлеб», напоминающая о мужестве и стойкости мирных жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Всем участникам вручены тематические памятки, карточка на хлеб и кусочек хлеба весом в 125 граммов – именно такая ежедневная минимальная норма выдачи хлеба на одного человека была установлена в самый трудный период блокады Ленинграда.

В поселке Тяжинский в рамках акции «Поздравь ветерана» «серебряные» волонтеры центра социального обслуживания населения навестили единственную в округе жительницу блокадного Ленинграда Евгению Ивановну Гладикову. Женщине вручили подарок, сделанный своими руками. Евгения Ивановна родилась в городе Ленинграде. С четырехлетнего возраста находилась в дошкольном детском доме Ленинградской области на станции Лахта-Ольчино. Женщина отчётливо помнит, как началась Великая Отечественная война: «Город уже был неузнаваем: везде военные, дирижабли. Окна заклеены крест-накрест бумагой, так как нужна была светомаскировка. Враг стремительно приближался к городу, и 8 сентября 1941 года Ленинград оказался в кольце блокады. Начались регулярные бомбежки и артобстрелы. Детей никуда не отпускали. Мы жили и учились в детском доме. В июне 1942 года наш детский дом эвакуировали в Кировскую область».

В администрации Тяжинского округа глава муниципалитета В. Е. Серебров вручил Евгении Ивановне Гладиковой новую региональную награду – медаль Николая Масалова.

В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли тематические уроки истории, была оформлена выставка «Блокада Ленинграда», студенты посетили историко-краеведческий музей. В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошло познавательное занятие «Мы помним город осажденный».

Работники Итатского ГДК и модельной библиотеки провели для детей час истории «В кольце блокады и зимы». Татьяна Лебедева исполнила песню «Блокадный Ленинград». Затем ребятам показали инсценировку о кусочке хлеба, найденном в старом ленинградском доме. Подростки почтили минутой молчания всех жертв фашистской блокады.

Работники Листвянского сельского Дома культуры провели для детей и подростков в школьном музее имени Героя Советского Союза Григория Иосифовича Шилова беседу «Мы помним о Вас, Ленинградцы». Специалисты Тяжинского центра национальных культур организовали для учащихся 6 «Б» класса Тяжинской средней школы № 3 мастер-класс по изготовлению мини-памятника «Каменный цветок жизни», посвященный детям блокадного Ленинграда.

В секторе краеведения окружной библиотеки имени Николая Ивановича Масалова выпустили брошюру и видеоролик о Бороковском детском доме. В августе 1942 года в село Бороковка Тяжинского района эвакуировали детский дом из блокадного Ленинграда. Из героически сражавшегося города привезли более ста измученных, исхудалых малышей. Некоторые из них даже не могли самостоятельно передвигаться, и селяне несли их на руках. Эти дети пережили ужасы блокады, голод, смерть близких людей и тяготы дальней дороги. В Бороковке работники детского дома выхаживали ребятишек, местные жители приносили им еду. Три года прожили дети в селе, а после освобождения Ленинграда от фашистской блокады и окончания войны начали разыскивать их родителей и возвращать ребят в город на Неве.

В Тяжинской детской библиотеке для читателей среднего и старшего школьного возраста прошел цикл обзоров книжной выставки «Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!». В Почаевской библиотеке для читателей действует книжная выставка «Блокадный Ленинград». В Ступишинской библиотеке открылась книжная выставка «Ленинград. Блокада. Память». Работники Преображенской библиотеки и сельского Дома культуры провели урок патриотизма «Право на память».