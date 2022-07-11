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В Тяжинском округе прошли познавательно-развлекательные программы, посвященные Всемирному дню народонаселения

Работники Листвянского СДК – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности провели для детей и подростков беседу «День, который нас объединяет». Ведущая Тамара Анатольевна Сазыкина рассказала об истории появления праздника, о его значении. С помощью физической карты мира ребята вспомнили другие страны мира, их культуру, традиции и религии.
В Ступишинском СДК - филиале прошла викторина «Сказки народов мира», посвященная Всемирному дню народонаселения. Дети отправились в увлекательное путешествие по сказкам, где встречались с разными героями. Ребятишки называли по иллюстрациям сказки, вспоминали, какому сказочному герою принадлежит высказывание, из какой сказки прочитан отрывок. Кроме того играли в подвижные игры и отгадывали загадки. Ребятишки принесли из дома игрушки – героев своих любимых сказок и с удовольствием рассказывали про них другим детям. В конце путешествия все участники викторины были вознаграждены сладостями.
На площади Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский для воспитанников Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик» состоялась познавательно-игровая программа «Народное разноцветье». Участники программы поиграли в игры разных народов.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/07/2022
Культура
Тяжин
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