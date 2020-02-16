В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В ходе боевых действий на территории этой страны в период с 1979 по 1989 год погибли около 15 тыс. советских военнослужащих.

На митинге в поселке Тяжинский выступили председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин и ветеран Вооруженных Сил, участник боевых действий в Афганистане Сергей Иванович Щербаков. Юнармейцы выступили с литературным монтажом, рассказывающим о воинах-интернационалистах.

В Итатском ГДК прошел патриотический час «Подвиги в легендах не стареют». Мероприятие, посвященное дню выводу советских войск из Афганистана, посетили учащиеся 4-5-х классов Итатской средней школы.