В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В ходе боевых действий на территории этой страны в период с 1979 по 1989 год погибли около 15 тыс. советских военнослужащих.
На митинге в поселке Тяжинский выступили председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин и ветеран Вооруженных Сил, участник боевых действий в Афганистане Сергей Иванович Щербаков. Юнармейцы выступили с литературным монтажом, рассказывающим о воинах-интернационалистах.
В Итатском ГДК прошел патриотический час «Подвиги в легендах не стареют». Мероприятие, посвященное дню выводу советских войск из Афганистана, посетили учащиеся 4-5-х классов Итатской средней школы.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Напомним, в минувшее воскресенье, 9 февраля, на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск столкнулись...
|
Администрация Кемерова планирует демонтировать в Центральном районе областной столице 376...
|
Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье. Местами по области...
|
Российский углепром, большая часть которого нынче сосредоточена в Кузбассе, в кризисе и в...