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В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В ходе боевых действий на территории этой страны в период с 1979 по 1989 год погибли около 15 тыс. советских военнослужащих.
На митинге в поселке Тяжинский выступили председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин и ветеран Вооруженных Сил, участник боевых действий в Афганистане Сергей Иванович Щербаков. Юнармейцы выступили с литературным монтажом, рассказывающим о воинах-интернационалистах.
В Итатском ГДК прошел патриотический час «Подвиги в легендах не стареют». Мероприятие, посвященное дню выводу советских войск из Афганистана, посетили учащиеся 4-5-х классов Итатской средней школы.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/02/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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