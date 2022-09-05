В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на занятии узнали, что такое терроризм и кто такие террористы. Ребята посмотрели видеофильм о трагедии в школе города Беслана. Подростки почтили память погибших минутой молчания.

В Тяжинском агропромышленном техникуме для студентов-первокурсников провели «Урок безопасности». Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тяжинскому округу, Тисульскому району Александр Олегович Старцев рассказал студентам об истоках терроризма в мире, о его причинах и последствиях. Ребята узнали, как важно проявлять гражданскую бдительность, чтобы не стать жертвой террористического акта, и как правильно вести себя в случае угрозы теракта.

В Тяжинской детской библиотеке прошли информационные минутки «Мы против террора». Ребята вспомнили об истории зарождения терроризма и о наиболее известных терактах последнего десятилетия, в том числе и о трагедии, которая произошла в сентябре 2004 года в городе Беслане. Библиотекари рассказали ребятам о правилах поведения при терактах.

На улицах поселка Тяжинский прошел час мира и памяти «Мы обязаны знать и помнить». В Тяжинской средней школе № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова работники Дома культуры «Юбилейный» провели тематические мероприятия. В 5 «В» классе состоялся час памяти «Вечная память, тебе, Беслан». Учащиеся 8 «Б» и 8 «Г» классов приняли участие в часе памяти «Мы против террора».