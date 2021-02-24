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В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

    В Тяжинском агропромышленном техникуме студенты подготовили стенгазеты к 23 февраля. Также была создана праздничная онлайн-программа.

   В селах и поселках округа местные жители возложили цветы к мемориалам земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В Акимо-Анненском СДК прошли спортивные состязания «Раз, два, бравый», в Георгиевском секторе Даниловского СДК – «Подрастем ребята, и айда в солдаты», в Тисульском СДК – «Быстрее, выше, сильнее», в Чулымском СДК – «Генералы в разведке».

   В Тяжино-Вершинском СДК состоялись «Веселые старты», а в Новопреображенском секторе Старо-Урюпского СДК – спортэстафета «Веселый полигон». В  Теплореченском секторе прошли спортивные игры.

    Работники Новоподзорновского СДК провели для мужчин вечер-встречу «Российской армии солдат». В Бороковском секторе Акимо-Анненского СДК состоялся мастер-класс по изготовлению открытки к 23 февраля. В Октябрьском СДК прошла игровая программа «Сегодня мальчишки, а завтра солдаты», в Листвянском СДК – конкурсная программа «Аты баты, шли солдаты», в Даниловском СДК –  конкурс «Солдаты, удачи».

    Работники Итатского ГДК провели развлекательную программу «Защитники земли русской». В Старо-Урюпском СДК состоялся праздничный концерт. Работники Кубитетского СДК и сельской школы организовали для учащихся конкурсную программу. В Нововосточном СДК прошла развлекательная программа «Один день в армии», а в Бороковском секторе Акимо-Анненского СДК – конкурсная программа «Россия начинается с тебя».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/02/2021
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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