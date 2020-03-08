В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвященные Международному женскому дню

Юнармейцы, временно исполняющий полномочия главы Тяжинского муниципального округа Сергей Николаевич Кошкин и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин присоединились к акции губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилёва – на улицах окружного центра поздравили женщин с праздником и вручили им цветы. В администрации округа прошло торжественное собрание. Женщин поздравили представители местных властей, самодеятельные артисты и работники культуры.

В окружном Совете ветеранов состоялся концерт ансамбля «Дилижанс», посвященный Международному женскому дню. В концертной программе прозвучали классические композиции и мелодии из кинофильмов. В роли ведущей выступила Надежда, дочь руководителя ансамбля Максима Викторовича Безручко. Также участники мероприятия познакомились с выставкой изделий из дерева мастера декоративно-прикладного искусства Александра Ивановича Аверина.

В преддверии праздника и в рамках акции «Подарок ветерану» проходящей в центре социального обслуживания населения, волонтеры из отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума посетили вдову участника Великой Отечественной войны Любовь Денисовну Казеннову. Добровольцы помогли навести порядок в доме, помыли окна и полы. После уборки волонтеры вручили женщине подарок, сделанный своими руками.

В окружном Доме ветеранов в селе Ступишино для получателей социальных услуг на дому состоялось праздничное мероприятие «Весна, улыбки и цветы!». Его провели «серебряный» волонтер Нина Ивановна Скударнова и социальный работник ЦСОН Евгения Васильевна Дорофеевская. Ведущие рассказали об истории праздника 8 марта, прочитали стихотворения о весне. После концерта ветераны разгадывали ребусы и загадки, сбирали пазлы, участвовали в викторине и мастер-классе по развитию мелкой моторики рук. Психолог Людмила Викторовна Житкова, в рамках проекта «Азбука здоровья», выступила с мини-лекцией на тему: «Что такое счастье?».

В центре занятости населения прошла групповая профориентационная консультация на тему: «Служба занятости - женщинам!». Участников встречи проинформировали о востребованных профессиях и актуальных вакансиях, ознакомили с порядком предоставления государственных услуг, в том числе по профессиональной ориентации, социальной адаптации, психологической поддержке, организации профессионального обучения безработных граждан.

В отделении Всероссийской организации инвалидов состоялся праздник с элементами народного фольклора и театрализации. Все присутствующие поучаствовали в конкурсных программах «Пословицы о женщинах», «Поделись своим секретом», ознакомились с цветочным гороскопом, спели под гитару.

В РДК «Юбилейный» прошел праздничный концерт «Для милых дам», посвященный Международному женскому дню.