В Тяжинском округе прошли новогодние концерты, выставки, игровые программы и мастер-классы

В Тяжинском агропромышленном техникуме силами художественной самодеятельности поставлена музыкальная сказка «Золушка». Сказочное представление получилось ярким и трогательным. Участники постановки исполняли новогодние песни, декламировали стихи, танцевали. Под руководством педагога дополнительного образования Людмилы Олеговны Коростелевой новогоднюю сказку подготовили участники вокальной студии «Акцент»: Анжелика Гутарова, Олеся Шманай, Дарья Серебрякова, Виктория Воропаева, Виктория Крутилина, Ульяна Волкова, Захар Захарочкин, Максим Юдин, Валерия Борисова, Алексей Шляхтин, Максим Кривоносов, Светлана Алхасова, Александр Павкин, Екатерина Ермакова, Даниил Голубчиков, Кристина Лапицкая, Виктория Ипполитова.

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский прошла театрализованная программа «Снежное настроение с новогодним привкусом». В преддверии праздника лучшие вокальные и хореографические коллективы порадовали земляков своим творчеством. Изюминкой концертной программы стали подарки от Деда Мороза.

В Итатском ГДК состоялся спектакль «Я не верю в Деда Мороза»! Зрителей встретила Бабулька-вреднулька, не верившая в существование сказочного волшебника. Затем произошло чудо – она нашла новых друзей и встретилась с Дедом Морозом. После спектакля ребят ждала зажигательная игровая программа «Навстречу Дедушке Морозу». Дед Мороз со Снегурочкой показали новый способ зажжения огней на новогодней елке, организовали с ребятами традиционный хоровод «В лесу родилась елочка», а сказочные герои провели веселые игры на скорость, ловкость и внимание.

Также в Итатском ГДК прошел новогодний концерт «Навстречу Новому году», в котором приняли участие творческие коллективы и солисты Итатского ГДК, детско-юношеского центра, Итатской средней школы, которые на протяжении всего концерта дарили зрителям праздничное настроение. Между тем, его попытались испортить сказочные грызуны – суслики. Они похитили новогодние украшения с елки, но благодаря главному волшебнику – Дедушке Морозу, это недоразумение удалось разрешить. При помощи новых технологий воришки были найдены, а игрушки возвращены на елку, после чего произошла торжественная передача полномочий от символа уходящего года – Тигра, символу наступающего года – Кролику. Затем Дед Мороз поздравил всех с наступающим Новым годом и вручил подарки детям, которые на протяжении всего уходящего года активно принимали участие в жизни Дома культуры.

Работники сельских учреждений культуры клубного типа Тяжинского округа поддержали Всероссийскую акцию «Новый год в каждый двор», поздравив семьи военнослужащих и социально незащищенных категорий населения. В Старо-Тяжинском сельском Доме культуры открылась ретро-выставка «Елочная игрушка». Здесь представлены новогодние украшения времен СССР. Работники Тяжино-Вершинского сельского Дома культуры совместно с библиотекой провели детское новогоднее представление «Зимняя сказка». В Итатском ГДК для детей состоялась новогодняя игровая программа «Час веселья». В Нововосточном сельском Доме культуры прошел мастер-класс «Новогодний снеговик».

В Георгиевской библиотеке ребятишек пригласили принять участие в театрализованной новогодней программе «К нам приходит Новый год, и подарки всем несет!» В Бороковской и Новопокровской библиотеках для создания праздничного настроения организовали новогодние фотозоны, где каждый желающий может сделать фотографию на память. Для ценителей старины в Бороковской библиотеке продолжает работать ретро-выставка «Мир новогодней открытки». В Староурюпской библиотеке открылась книжная выставка «Встречаем Новый год вместе». Здесь можно познакомиться с историей елки, традициями праздничного стола у разных народов, узнать новогодние приметы. Кроме того, на выставке представлены книжные новинки, которые можно прочесть в дни новогодних каникул. В Октябрьской библиотеке для ребят действует книжная выставка «Новогодний калейдоскоп», а в Валерьяновской библиотеке ждет своего читателя книжная выставка «Новый год у ворот».

В Новоподзорновской библиотеке ребята посетили мастер-класс по изготовлению новогодних поделок «Мастерская Деда Мороза». В Тисульской библиотеке прошло очередное заседание клуба «Умелые ручки». Ребята изготовили новогодние сувениры из природных материалов. В Преображенской библиотеке подростки посетили час умелых ручек «Новый год у ворот». Юные читатели Акимо-Анненской библиотеки побывали на творческом занятии «Раз снежинка, два снежинка».

Сотрудники Итатской библиотеки провели для воспитанников коррекционной школы конкурсно-игровую программу «В поисках новогодних сокровищ». В окружной библиотеке имени Н.И. Масалова для участников творческого объединения «Калейдоскоп» и клуба общения «Добрые встречи» состоялась развлекательная программа «Новогодние чудеса».