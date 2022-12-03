В Тяжинском округе прошли уроки памяти, митинг, литературные выставки, посвященные Дню Неизвестного солдата

В митинге, состоявшемся на площади Победы, приняли участие представители администрации и Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа, студенты и преподаватели Тяжинского агропромышленного техникума, активисты общественных организаций, жители окружного центра. Память воинов, павших на полях сражений, почтили минутой молчания. Митинг завершился возложением цветов к мемориалу.

Во всех сельских поселениях Тяжинского округа прошли памятные мероприятия, в школах – беседы, уроки памяти, в библиотеках – литературные выставки и часы истории.