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В Тяжинском округе прошли уроки памяти, митинг, литературные выставки, посвященные Дню Неизвестного солдата

В митинге, состоявшемся на площади Победы, приняли участие представители администрации и Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа, студенты и преподаватели Тяжинского агропромышленного техникума, активисты общественных организаций, жители окружного центра. Память воинов, павших на полях сражений, почтили минутой молчания. Митинг завершился возложением цветов к мемориалу.
Во всех сельских поселениях Тяжинского округа прошли памятные мероприятия, в школах – беседы, уроки памяти, в библиотеках – литературные выставки и часы истории.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/12/2022
Общество
Тяжин
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