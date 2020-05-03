В Тяжинском округе прошло онлайн-мероприятие «Стоят в России обелиски»

В рамках реализации проекта «Путешествие на поезде «Память» центра социального обслуживания населения более 200 пожилых людей не выходя из дома, посмотрели документальный фильм, посвященный подвигу Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. В апреле 1945 года во время штурма Берлина, воин-кузбассовец рискуя своей жизнью, вынес из-под огня немецкую девочку.
Также в рамках единого клубного дня в отделениях соцобслуживания на дому, прошли заседания мини-клубов по теме: «Подвиг, отлитый в бронзу». Социальные работники рассказали ветеранам о жизни и боевом пути Николая Ивановича Масалова. Легендарный земляк, послужил прототипом при создании монумента советскому воину-освободителю в Трептов-парке города Берлина. Барельеф с изображением всемирно известного памятника установлен на площади Победы в поселке Тяжинский.
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