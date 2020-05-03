В Тяжинском округе прошло онлайн-мероприятие «Стоят в России обелиски»

В Новокузнецке уровень Томи приближается к опасному За сутки уровень воды в Томи в Новокузнецке повысился на 103 сантиметра и приблизился к критической...

В Кузбассе местами ожидаются ночные заморозки Согласно прогнозу специалистов Кемеровского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды...

В Новокузнецке пропали две школьницы В Новокузнецке полиция третий день ищет двух девочек, которые не вернулись домой, пишет "Тайга...