Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском округе прошло онлайн-мероприятие «Стоят в России обелиски»

В рамках реализации проекта «Путешествие на поезде «Память» центра социального обслуживания населения более 200 пожилых людей не выходя из дома, посмотрели документальный фильм, посвященный подвигу Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. В апреле 1945 года во время штурма Берлина, воин-кузбассовец рискуя своей жизнью, вынес из-под огня немецкую девочку.
Также в рамках единого клубного дня в отделениях соцобслуживания на дому, прошли заседания мини-клубов по теме: «Подвиг, отлитый в бронзу». Социальные работники рассказали ветеранам о жизни и боевом пути Николая Ивановича Масалова. Легендарный земляк, послужил прототипом при создании монумента советскому воину-освободителю в Трептов-парке города Берлина. Барельеф с изображением всемирно известного памятника установлен на площади Победы в поселке Тяжинский.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/05/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке уровень Томи приближается к опасному
За сутки уровень воды в Томи в Новокузнецке повысился на 103 сантиметра и приблизился к критической...
В Кузбассе местами ожидаются ночные заморозки
Согласно прогнозу специалистов Кемеровского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды...
В Новокузнецке пропали две школьницы
В Новокузнецке полиция третий день ищет двух девочек, которые не вернулись домой, пишет "Тайга...
Полиция Кузбасса продолжает рейды по выявлению гуляющих на улице
Полиция Кузбасса проводит рейды по выявлению гуляющих на улицах в майские праздники и по контролю...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus