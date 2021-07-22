Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском округе прошло выездное заседание правительства Кузбасса

В ходе заседания рассмотрели пути дальнейшего развития муниципалитета. В работе приняли участие первый заместитель губернатора - председатель правительства Кузбасса Вячеслав Николаевич Телегин, заместители председателя Правительства Кузбасса Алексей Викторович Харитонов и Елена Алексеевна Пахомова, министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона Олег Валериевич Ивлев, директор ГКУ «Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» Сергей Анатольевич Муранов.
Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров доложил о планах развития сельского хозяйства округа, подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, ходе строительства и ремонта автомобильных дорог муниципального значения, о текущей ситуации и планах развития жилищного строительства.
В перспективе намечены задачи - ввод в оборот брошенной пашни, строительство животноводческого комплекса, строительство жилого фонда окружного центра, подготовка к зиме, включение ремонта дорог в областную программу 2022 года, а модернизации системы водоснабжения - в федеральную программу «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Политика
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/07/2021
Политика
Тяжин

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Власти Кемерова ответили гражданам, недовольным запахом горящей свалки в Заводском районе
Вчера, 19 июля, кемеровчане в социальных сетях стали жаловаться на запах горящей свалки в Заводском...
Следком проводит проверку после травмирования ребёнка в скейт-парке Кемерова
Мальчик разбил лицо в кровь в скейт-парке у ТЦ «Радуга» в Рудничном районе. Как ранее сообщал...
Родителей школьников Кузбасса пригласят продегустировать улучшенное меню
По словам руководителя регионального центра компетенций по организации школьного питания Анастасии...
Град размером с мяч для пинг-понга обрушился на Кузбасс
Кузбассовцы поделились в Сети кадрами с мощным градом, который уничтожил урожай и устлал землю, как...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus