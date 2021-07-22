В Тяжинском округе прошло выездное заседание правительства Кузбасса

В ходе заседания рассмотрели пути дальнейшего развития муниципалитета. В работе приняли участие первый заместитель губернатора - председатель правительства Кузбасса Вячеслав Николаевич Телегин, заместители председателя Правительства Кузбасса Алексей Викторович Харитонов и Елена Алексеевна Пахомова, министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона Олег Валериевич Ивлев, директор ГКУ «Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» Сергей Анатольевич Муранов.
Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров доложил о планах развития сельского хозяйства округа, подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, ходе строительства и ремонта автомобильных дорог муниципального значения, о текущей ситуации и планах развития жилищного строительства.
В перспективе намечены задачи - ввод в оборот брошенной пашни, строительство животноводческого комплекса, строительство жилого фонда окружного центра, подготовка к зиме, включение ремонта дорог в областную программу 2022 года, а модернизации системы водоснабжения - в федеральную программу «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».
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