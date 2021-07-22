В Тяжинском округе прошло выездное заседание правительства Кузбасса

Власти Кемерова ответили гражданам, недовольным запахом горящей свалки в Заводском районе Вчера, 19 июля, кемеровчане в социальных сетях стали жаловаться на запах горящей свалки в Заводском...

Следком проводит проверку после травмирования ребёнка в скейт-парке Кемерова Мальчик разбил лицо в кровь в скейт-парке у ТЦ «Радуга» в Рудничном районе. Как ранее сообщал...

Родителей школьников Кузбасса пригласят продегустировать улучшенное меню По словам руководителя регионального центра компетенций по организации школьного питания Анастасии...