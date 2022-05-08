В Тяжинском округе прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий и предупреждению пожаров

Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев встретился с жителями Тяжинского округа, пострадавшими от пожаров. Глава региона лично провел заседание оперативного штаба, где рассказал о мерах по поддержке пострадавших людей. В частности, будет принят новый региональный закон об обеспечении жильем людей, имущество которых сгорело в результате ЧС. Это будет сертификат, в соответствии с ним можно будет приобрести жильё на территории региона. Минстрой Кузбасса утвердил расчетную стоимость на одного члена семьи около 1 млн рублей. Будет возмещена стоимость жилья, при этом предельно допустимая цена жилья, предоставляемого по сертификату, – 4,2 млн рублей.

Во встрече также приняли участие первый заместитель губернатора – председатель правительства Кузбасса Вячеслав Николаевич Телегин, заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Анатольевна Воронина, заместитель губернатора по строительству Глеб Владимирович Орлов, руководство ГУ МЧС по Кузбассу, Следственного комитета области, прокуратуры, глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, представители администрации, руководители структурных подразделений.

Как рассказал глава региона, для поддержки пострадавших жителей Тяжинского муниципального округа будет реализован ряд мер. Так, начиная с 13 мая, каждая семья получит экстренные выплаты в размере 100 тысяч рублей, которые можно потратить на приобретение вещей первой необходимости. Сейчас для этого сотрудники социальной защиты составляют списки членов семей, оформляют документацию.

Также жителям необходимо будет написать обращения на имя главы о бесплатном сносе и вывозе мусора с участка, на котором находилось сгоревшее жилье. Работники соцзащиты помогут его написать.

Глава региона поручил организовать сбор помощи для пострадавших. Уже сейчас от неравнодушных жителей и предпринимателей поступают одежда, обувь, постельные принадлежности, вещи первой необходимости.

По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, в результате пожаров сгорело 98 домов: в Листвянке – 6 домов, Итатском – 47 домов, Изындаево – 45 домов. В настоящее время открытое горение ликвидировано, устанавливаются причины возгорания. Все жители пострадавших домов находятся у родственников или в организованном пункте временного размещения. Продолжается оценка ущерба, причиненного пожарами, включая дворовые постройки (бани, гаражи, сараи), находившиеся на территории домовладений.

По предварительным данным Следственного комитета России по Кузбассу, в одном из жилых домов после пожара обнаружены тела трех человек. В настоящее время следователи осматривают места происшествия, принимаются меры, направленные на установление личностей погибших. На месте происшествия работает судебный медик. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время продолжает работу оперативный штаб, размещенный в Итатском городском Доме культуры. С населением работают медики, психологи, сотрудники социальной защиты населения. В округе организована и работает горячая прямая линия, по телефону 8 (384-49) 28-0-38 можно получить дополнительную информацию.

Кемеровское отделение Российского Красного Креста объявило сбор средств для помощи пострадавшим от пожаров в Тяжинском округе. Банковские реквизиты для перечисления средств:

Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной организации

«Российский Красный Крест»

ИНН/КПП 4207013405/420501001

Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово

Расчетный счет 40703810426020100054

Кор. счет 30101810200000000612

БИК 043207612

ОКПО 02939721

ОКВЭД 88.10

ОКАТО 32701000

ОГРН 1024200003090

Назначение платежа – пострадавшим при пожаре в Тяжинском округе.