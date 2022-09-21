В Тяжинском округе работники культуры провели цикл детских познавательно-развлекательных программ

Их организовали в сельских учреждениях культуры – филиалах центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

В рамках Года культурного наследия народов России, специалисты Тисульского СДК совместно с библиотекой провели познавательную программу «День Сварога». Дети узнали, что одним из самых важных осенних славянских праздников был День Сварога (21 сентября). Именно в этот день проводили специальные обряды и ритуалы, для того чтобы заполучить милость богов на весь будущий год.

В Кубитетском СДК для учащихся начальных классов состоялась викторина про осень «Меняет цвет природа». День правовых знаний прошел в Преображенском СДК. Подростки приняли участие в квест-игре «Я и мои права», где участники, выполнив все задания, нашли сладкий приз.