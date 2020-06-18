В Тяжинском округе работники культуры реализуют проект «Лето с доставкой на дом»

В Кемерове запустят праздничные салюты в честь парада Победы Следуя корректировкам, региональные власти решили перенести парад в честь праздника, а совсем...

В Кузбассе пройдут грозы с градом В Кузбассе 18 июня ожидаются ливни и град. Порывы ветра, по прогнозу синоптиков Кемеровского...

Центр Новокузнецка перекроют из-за репетиций парада 24 июня во всём в Кузбассе состоится парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В...