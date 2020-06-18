В Тяжинском округе работники культуры реализуют проект «Лето с доставкой на дом»

Сотрудники Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности организуют для сельских ребятишек игровые программы, викторины, фотовыставки мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, песенно-танцевальные флешмобы, а также различные конкурсы.
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