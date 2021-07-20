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В Тяжинском округе реализуется проект «Вторая молодость»

На базе Листвянского СДК-филиала центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности в рамках проекта для местных жителей созданы формирования, пропагандирующие здоровый образ жизни.
Клубы объединили более 30 человек предпенсионного и пенсионного возраста. У жителей появилась дополнительная возможность реализовать с пользой свое свободное время, интересно провести досуг.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/07/2021
Культура
Тяжин

Новости Кузбасса

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