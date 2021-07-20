В Тяжинском округе реализуется проект «Вторая молодость»

В Кузбассе планируется строительство нового корпуса онкодиспансера Жители Кузбасса активно интересуются о развитии онкологической службы в регионе. Одни из...

В Кемеровской области открыли более 85 пляжей и мест отдыха у воды На сегодняшний день в Кемеровской области функционируют несколько десятков мест массового отдыха...

Минздрав Кузбасса прокомментировал, заразны ли вакцинированные от коронавируса Рассматривать вакцинированного человека как источник заражения нельзя, - заявила Елена Образцова....