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В Тяжинском округе школьникам выдали 915 продуктовых наборов

В России начали выдавать наборы продуктов семьям с детьми, получающими льготное школьное питание. Замена вызвана переходом школ на работу в дистанционном режиме из-за угрозы коронавируса и продлится до отмены ограничительных мер. Сегодня все общеобразовательные организации Тяжинского муниципального округа выдали продуктовые наборы, которые получили дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
У школ разные подходы к продуктовым наборам – одни выдают на неделю, другие до 30 апреля. Стоимость набора на неделю составляет 250-300 рублей из расчета 50 рублей в день на одного ребенка. В состав наборов входят продукты, рекомендованные Роспотребнадзором для школьного питания: крупы, макаронные изделия, сахар, чай, растительное масло, ультрапастеризованное молоко, сладости.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/04/2020
Образование
Тяжин
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Новости Кузбасса

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