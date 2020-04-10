В Тяжинском округе школьникам выдали 915 продуктовых наборов

Россиянин потребовал от суда запретить суду вызывать себя в суд Житель Кемеровской области находится в розыске за уклонение от воинской службы. Устав «бегать» от...

Новый крытый каток в Кемерове построят за 287 млн рублей Стартовая цена составляла более 303 миллионов рублей. Компания же предложила сумму в 287,3 миллиона...

В Кузбассе активизировались клещи В Кузбассе активизировались клещи, сообщили специалисты Роспотребнадзора. В связи с этим необходимо...