В Тяжинском округе школьники дали концерт в поле

Ежегодно во время уборки урожая учащиеся Тяжинской средней школы № 2 выезжают на поля сельскохозяйственных предприятий, для того чтобы своим творчеством поддержать хлеборобов.

На этот раз ребята порадовали яркой концертной программой работников крестьянско-фермерского хозяйства Михаила Тимофеевича Кудринского из села Преображенка, продолжающих уборку зерновых культур. На концерт в поле получил приглашение и глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.

После выступления у юных артистов была возможность прокатиться на комбайне. От благодарных зрителей школьникам вручили сладкие гостинцы.