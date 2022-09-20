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В Тяжинском округе школьники дали концерт в поле

Ежегодно во время уборки урожая учащиеся Тяжинской средней школы № 2 выезжают на поля сельскохозяйственных предприятий, для того чтобы своим творчеством поддержать хлеборобов.
На этот раз ребята порадовали яркой концертной программой работников крестьянско-фермерского хозяйства Михаила Тимофеевича Кудринского из села Преображенка, продолжающих уборку зерновых культур. На концерт в поле получил приглашение и глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.
После выступления у юных артистов была возможность прокатиться на комбайне. От благодарных зрителей школьникам вручили сладкие гостинцы.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/09/2022
Культура
Тяжин
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