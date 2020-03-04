В Тяжинском округе соцработники проводят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству

Эта работа организована в рамках реализации региональной социальной программы «Кузбасское долголетие», подержания активного долголетия и социально-культурной реабилитации ветеранов.
В ходе очередного выезда мобильной бригады специалист центра социального обслуживания населения провела мастер-класс «Птичка из ниток». На занятии ветераны охотно изготавливали сувениры из остатков разноцветной пряжи. По признанию пожилых людей, все они в процессе творчества зарядились положительными эмоциями.
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