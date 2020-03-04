В Тяжинском округе соцработники проводят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству

Кузбассовец хотел заживо сжечь падчерицу с грудным ребёнком Во время посиделок обвиняемый стал предъявлять претензии 18-летней падчерице. Мужчине не нравилось...

Новокузнечане выбрали места для благоустройства в 2021 году В южной столице Кузбасса подвели итоги голосования, в котором жителям предлагалось выбрать...

Сергей Цивилев вручил главе Белова 25 миллионов рублей Во время рабочего визита Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил главе Белова Алексею Курносову...