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В Тяжинском округе состоялось первенство по волейболу

В соревнованиях среди обучающихся образовательных организаций 2005-2006 года рождения на базе спорткомплекса «Юность» и Тяжинского агропромышленного техникума приняли участие 12 команд.
Первое место среди сборных команд девушек заняла команда «Юность-1» (тренер-преподаватель Евгений Николаевич Жернаков). На втором месте команда Тяжинской СШ № 2 (учитель физической культуры Алексей Сергеевич Щепило). Третье место досталось сборной команде девушек «Юность-2» Тяжинской ДЮСШ (тренер-преподаватель Евгений Николаевич Жернаков).
Среди юношей победили студенты Тяжинского агропромышленного техникума (тренер-преподаватель Николай Георгиевич Капустин). Второе место заняла команда Ступишинской СШ имени Героя РФ С. Н. Морозова (учитель физической культуры Ольга Сергеевна Черновец). На третьем месте команда юношей «Юность-1» (тренер-преподаватель Дмитрий Алексеевич Епанчинцев).

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/11/2022
Спорт
Тяжин
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