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В Тяжинском округе состоялось закрытие всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом»

В центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности прошли игровые и спортивные программы. В поселке Тяжинский прошел мобильный концерт на платформе автоэвакуатора с участием кавер-группы «Инфинити» и солистов художественной самодеятельности РДК «Юбилейный».
На площади Ленина, на главной летней сцене окружного центра состоялся концерт кавер-групп «Мы», «Импульс» и солистов Дома культуры. Присутствующие на празднике приняли активное участие в играх и танцевальной программе.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/08/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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