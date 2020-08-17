В Тяжинском округе состоялось закрытие всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом»

В центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности прошли игровые и спортивные программы. В поселке Тяжинский прошел мобильный концерт на платформе автоэвакуатора с участием кавер-группы «Инфинити» и солистов художественной самодеятельности РДК «Юбилейный».
На площади Ленина, на главной летней сцене окружного центра состоялся концерт кавер-групп «Мы», «Импульс» и солистов Дома культуры. Присутствующие на празднике приняли активное участие в играх и танцевальной программе.
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