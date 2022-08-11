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В Тяжинском округе состоялся очередной объезд территории

Глава муниципалитета Виктор Ефремович Серебров проверил ремонтные работы в селе Кубитет. В школе идет подготовка к новому учебному году. В этом году на базе образовательного учреждения будет открыт очередной центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На сегодняшний день идут работы по ремонту кабинетов. За счет регионального бюджета ожидается поставка нового оборудования. Также в школе заменят окна, отремонтируют входную группу.
В детском саду «Колосок» ведутся работы по замене и установке автоматизированной пожарной сигнализации. Выполнен косметический ремонт. Затем В. Е. Серебров посетил библиотеку и сельский Дом культуры. В этом году было принято решение перевести ДК из старого аварийного здания в отремонтированное помещение. Здесь выравнены потолки, стены, уложен линолеум, кафель, отремонтированы санузлы. На особый контроль взяты вопросы по дальнейшему ремонту крыльца, замене межкомнатных дверей и кровли.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/08/2022
Общество
Тяжин

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