В Тяжинском округе состоялся онлайн-фестиваль «Мы с песней в бой ходили»

В Кемерове сносят опасный недострой Накануне подрядчик начал осуществлять работы по разбору перекрытий второго этажа. Илья Середюк...

Стало известно, что построят на месте снесённой медакадемии в Кемерове Власти Кузбасса рассказали, что появится на месте снесённого здания медакадемии в Кировском районе...

В Кузбассе скорректировали размер шахтёрской пенсии В Кузбассе скорректировали доплату к шахтёрской пенсии. В период с 1 мая по 31 июля её средний...