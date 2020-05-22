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В Тяжинском округе состоялся онлайн-фестиваль «Мы с песней в бой ходили»

Фестиваль художественной самодеятельности сельских учреждений культуры клубного типа посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатор онлайн-фестиваля - центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа.

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/05/2020
Культура
Тяжин
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Новости Кузбасса

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