В Тяжинском округе состоялся онлайн-фестиваль «Мы с песней в бой ходили»

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Фестиваль художественной самодеятельности сельских учреждений культуры клубного типа посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатор онлайн-фестиваля - центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа.
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