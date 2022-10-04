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В Тяжинском округе состоялся XIX фестиваль самодеятельного творчества людей старшего поколения

Тема окружного фестиваля: «Виниловая пластинка. Любимые мелодии 70-х». В рамках Года культурного наследия народов России, в нем приняли участие ветеранские коллективы самодеятельного народного творчества, солисты, чтецы. В таком формате фестиваль прошел впервые.
В фойе Итатского ГДК - филиала центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности действовала ретро-выставка. Здесь были отображены культура и быт советских людей в 1970-е годы. Видное место занимали виниловые пластинки, на которых записаны голоса артистов минувших лет и обязательный атрибут того времени – музыкальные проигрыватели. Большой интерес у посетителей выставки вызвали статуэтки, фарфоровая и хрустальная посуда.
Работники Итатского ГДК оформили стилизованную фото зону. В этом же стиле был оформлен буфет. Первая часть программы началась с викторины, в которой участникам предлагалось вспомнить цены на товары советского периода, кинофильмы и самые популярные песни того времени. Победителям викторины были вручены конверты с настоящими советскими деньгами, на которые они имели возможность приобрести в буфете выпечку и сладости.
Выставка плавно перетекла в концертную программу, которая началась с фильма, посвященного историческим вехам культуры страны и Тяжинского района. Всем участникам фестиваля «Сердцем не стареем» организаторы вручили дипломы управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/10/2022
Культура
Тяжин
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