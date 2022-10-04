В Тяжинском округе состоялся XIX фестиваль самодеятельного творчества людей старшего поколения

Тема окружного фестиваля: «Виниловая пластинка. Любимые мелодии 70-х». В рамках Года культурного наследия народов России, в нем приняли участие ветеранские коллективы самодеятельного народного творчества, солисты, чтецы. В таком формате фестиваль прошел впервые.

В фойе Итатского ГДК - филиала центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности действовала ретро-выставка. Здесь были отображены культура и быт советских людей в 1970-е годы. Видное место занимали виниловые пластинки, на которых записаны голоса артистов минувших лет и обязательный атрибут того времени – музыкальные проигрыватели. Большой интерес у посетителей выставки вызвали статуэтки, фарфоровая и хрустальная посуда.

Работники Итатского ГДК оформили стилизованную фото зону. В этом же стиле был оформлен буфет. Первая часть программы началась с викторины, в которой участникам предлагалось вспомнить цены на товары советского периода, кинофильмы и самые популярные песни того времени. Победителям викторины были вручены конверты с настоящими советскими деньгами, на которые они имели возможность приобрести в буфете выпечку и сладости.

Выставка плавно перетекла в концертную программу, которая началась с фильма, посвященного историческим вехам культуры страны и Тяжинского района. Всем участникам фестиваля «Сердцем не стареем» организаторы вручили дипломы управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа.