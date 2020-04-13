В Тяжинском округе создан волонтерский отряд помощи людям в ситуации распространения коронавируса
Отряд, созданный в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, состоит из 8 волонтеров. Все они прошли дистанционное обучение и имеют соответствующие сертификаты. Добровольцы осуществляют обработку звонков, после чего оказывают землякам помощь в покупке и доставке необходимых продуктов и лекарств.
Все волонтеры на постоянной основе проходят очный инструктаж и обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, резиновые перчатки, антисептик).
С начала работы отряда добровольцами отработано 11 заявок, в основном это доставка лекарств представителям старшего поколения, строго соблюдающим режим самоизоляции.
Также волонтеры осуществляют доставку продуктов, лекарств лицам, которые находятся на самоизоляции по причине возвращения из стран и регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
В целом в Кузбассе уже больше 1 тысячи человек стали волонтерами регионального штаба акции #МЫВМЕСТЕ.
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