В Тяжинском округе создана мобильная бригада для доставки в медорганизации ветеранов, проживающих в сельской местности

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» состоялся первый выезд мобильной бригады центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального округа в посёлок Октябрьский. В сопровождении специалистов по социальной работе 11 граждан старше 65 лет доставлены от места проживания до врачебной амбулатории и обратно. Все обследованные жители получили консультации врачей-специалистов.

Перевозка пассажиров осуществляется на специализированном автомобиле, который оснащен оборудованием для транспортировки людей с ограниченными возможностями здоровья. Пожилым людям обеспечена максимальная приближенность автомобиля к месту их проживания. Многие жители отдаленных поселений со слабым здоровьем давно нуждались в такой услуге.

В дальнейшем выезды будут осуществляться регулярно, согласно графика. Проведение профилактических осмотров помогает выявлению различных патологий здоровья на ранних стадиях, что будет способствовать продлению жизни пожилых людей.