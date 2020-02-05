В Тяжинском округе создана мобильная бригада для доставки в медорганизации ветеранов, проживающих в сельской местности
В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» состоялся первый выезд мобильной бригады центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального округа в посёлок Октябрьский. В сопровождении специалистов по социальной работе 11 граждан старше 65 лет доставлены от места проживания до врачебной амбулатории и обратно. Все обследованные жители получили консультации врачей-специалистов.
Перевозка пассажиров осуществляется на специализированном автомобиле, который оснащен оборудованием для транспортировки людей с ограниченными возможностями здоровья. Пожилым людям обеспечена максимальная приближенность автомобиля к месту их проживания. Многие жители отдаленных поселений со слабым здоровьем давно нуждались в такой услуге.
В дальнейшем выезды будут осуществляться регулярно, согласно графика. Проведение профилактических осмотров помогает выявлению различных патологий здоровья на ранних стадиях, что будет способствовать продлению жизни пожилых людей.
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