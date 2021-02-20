В Тяжинском округе стартовал проект «Прикосновение к Подвигу!»

Участниками первой экскурсии в музее на колесах стали учащиеся 9 класса Тяжинской средней школы № 3. В экспозициях представлены экспонаты, связанные с легендарным земляком Николаем Ивановичем Масаловым. Также школьникам были продемонстрированы макеты стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны.

В Год памяти и славы Тяжинский районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов стал победителем первого конкурса 2020 года Фонда президентских грантов с разработкой «Прикосновение к Подвигу!». Этот проект предполагает создание музея на колесах имени участника Великой Отечественной войны, Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.

При штурме столицы фашистской Германии воин из Сибири, рискуя жизнью спас из-под огня маленькую немецкую девочку. Н. И. Масалов стал прототипом при создании монумента «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. Памятник является символом победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне, и освобождения народов Европы от нацизма.

В 2021 года передвижной музей побывает во всех образовательных организациях Тяжинского округа.